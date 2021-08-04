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«Укрзалізниця» призначила додатковий «морський» поїзд зі Львова

Наталя Дуляба

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Через популярність маршрутів до морських курортів «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг зі Львова до Херсона. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Вже віднині, 4 серпня, починає курсувати поїзд № 110/109 Львів – Херсон. Він вирушатиме зі Львова по парних числах о 16:21 год. і прибуватиме до Херсона об 11:42. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься по непарних числах о 12:40 год. і прибуватиме до Львова о 08:38.

Вартість квитків у купе становить 370 грн, а в плацкарті – 229 грн.

Зазначимо, що на літо «Укрзалізниця» призначила низку додаткових потягів зі Львова до морських міст: Одеси, Бердянська та Херсона.

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Днями додаткові рейси зі Львова знову додали в Одесу, а також до Харкова.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» нещодавно назвали найпопулярніші внутрішні рейси 2021 року. Детальніше читайте за цим посиланням.

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