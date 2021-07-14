«Укрзалізниця» назвала найпопулярніші внутрішні рейси 2021 року

За шість місяців 2021 року «Укрзалізниця» перевезла 9,5 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Найпопулярнішими рейсами стали три морські напрямки, в тому числі й зі Львова, а також харківський напрям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

«Укрзалізниця» перевезла 9,5 мільйона пасажирів за пів року, що на 22% більше, ніж за аналогічний період 2020-го «ковідного» року, але все одно практично на половину менше ніж у 2019-му.

Серед найпопулярніших поїздів 2021 року стали № 269/270 Одеса – Лисичанськ, № 204/203 Чернігів – Одеса, № 185/186 Львів – Бердянськ, які курсують завжди майже зі 100% заповненістю. Також користуються чималим попитом й потяги Харків – Дніпро і у зворотному напрямку.

Щодо приміського сполучення, то за пів року 2021-го електричками в Україні скористались 22 мільйони пасажирів, що на 6% більше аналогічного періоду торік та становить 47% від «доковідного» 2019 року.

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Водночас в «Укрзалізниці» додають, що вже відновили майже 80% регулярних та додаткових поїздів, які курсували влітку 2019 року.

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