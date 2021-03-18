Влітку зі Львова курсуватимуть шість додаткових потягів: напрямки

Укрзалізниця призначить щонайменше 30 потягів для пасажирських перевезень у літній сезон. Зокрема, зі Львова курсуватимуть шість поїздів у чотирьох популярних напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

Йдеться про маршрути Львів – Одеса, Львів – Бердянськ та Львів – Херсон. Окрім того, в Одесу курсуватимуть чотири поїзди. Наразі готується рухомий склад та інфраструктура, проводяться організаційні заходи. Додаткові потяги планують запустити, оскільки передбачають ймовірне збільшення кількості внутрішніх туристів.

«Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ — Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова — до Одеси», — зазначив керівник філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

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Також однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. У перспективі запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою.

Зазначимо, що УЗ продовжить курсування поїзда з Києва до Славського.

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