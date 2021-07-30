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Зі Львова до Одеси та Харкова призначили додаткові потяги

Ольга Денисяка

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Через підвищений попит Укрзалізниця призначила додаткові потяги зі Львова до Харкова та Одеси. Про це директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський повідомив на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Так, на один з найпопулярніших маршрутів Львів – Одеса призначили ще один поїзд №258/257, який відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30 год. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00 год.

Крім цього, призначили поїзд №242/241 Одеса – Харків, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно, з Харкова, він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36 год.

Як повідомляв Львівський портал, загалом Укрзалізниця призначила на літо близько 30 додаткових потягів. З них 6 зі Львова.

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