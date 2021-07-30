Зі Львова до Одеси та Харкова призначили додаткові потяги

Через підвищений попит Укрзалізниця призначила додаткові потяги зі Львова до Харкова та Одеси. Про це директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Петровський повідомив на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Так, на один з найпопулярніших маршрутів Львів – Одеса призначили ще один поїзд №258/257, який відправлятиметься зі Львова з 30 липня по 10 вересня по парних числах о 17:30 год. З Одеси він відправлятиметься з 1 серпня по 11 вересня по непарних числах о 17:00 год.

Крім цього, призначили поїзд №242/241 Одеса – Харків, який відправлятиметься з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Зворотно, з Харкова, він курсуватиме 6, 8, 16, 18, 20, 26 та 28 серпня о 17:36 год.

Як повідомляв Львівський портал, загалом Укрзалізниця призначила на літо близько 30 додаткових потягів. З них 6 – зі Львова.

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