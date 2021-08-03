ОСТАННІ НОВИНИ

Забудовника у Львові таки змусили будувати за проєктом

Наталя Дуляба

|

Будівельну компанію «Мій Дім», яка самовільно збільшила техніко-економічні показники житлового комплексу Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84, таки змусили будувати за затвердженим проєктом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

У мерії кажуть, що не лише змусили забудовника зводити ЖК за первинним проєктом, а ще й «відвоювали» бонус для мешканців сусідніх будинків.

«Пів року витратили, щоб «переконати» забудовника і скоригувати проєкт. Врешті-решт ми фактично повернулись до початкових цифр. І що особливо важливо для міста – забудовник передбачає пільгове нічне паркування для мешканців будинків цього мікрорайону. Це було принциповою позицією, адже новий ЖК та офіси з’являться саме на місці великої парковки, де ставили авто львів’яни з навколишніх будинків», – наголосив Любомир Зубач.

Реклама партнерів

Зазначимо, що містобудівну документацію на будівництво житлового комплексу на вул. Пасічній, 84 торік навесні отримало ПП «І. Куш». Тоді йшлося про зведення двох житлових багатоповерхівок висотою 38,5 та 50,5 м із вбудованими громадськими приміщеннями і підземним паркінгом. Проєкт отримав назву ЖК Tiffany apartments.

У мерії кажуть, що забудовником є компанія «Мій Дім», яка, скориставшись проґалинами у законодавстві, змінила техніко-економічні показники ЖК і практично відмовилась від офісів на користь житла, об’єми якого збільшила удвічі.

Через це міська інспекція ДАБК оштрафувала забудовника майже на 700 тисяч гривень і зупинила будівництво.

Як зауважує Любомир Зубач, тепер після тривалих перемовин компанія уже офіційно скоригувала проєкт і подала зміни до дозволу через міську інспекцію ДАБК.

Остаточні показники ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84:

  • Офіси – 4400 м кв, як це було з самого початку.
  • Загальна площа житла: містобудівні умови та обмеження мерія Львова видавала на майже 8000 м кв, потім забудовник збільшив їх до 13 230 м кв, тепер буде 9260 м кв.
  • Паркомісця – фінально буде 228 паркомісць на 160 квартир і офіси. Також представник забудовника пообіцяв, що мешканці сусідніх будинків матимуть змогу на пільгових умовах ставити тут машини вночі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів