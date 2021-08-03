Забудовника у Львові таки змусили будувати за проєктом

Будівельну компанію «Мій Дім», яка самовільно збільшила техніко-економічні показники житлового комплексу Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84, таки змусили будувати за затвердженим проєктом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

У мерії кажуть, що не лише змусили забудовника зводити ЖК за первинним проєктом, а ще й «відвоювали» бонус для мешканців сусідніх будинків.

«Пів року витратили, щоб «переконати» забудовника і скоригувати проєкт. Врешті-решт ми фактично повернулись до початкових цифр. І що особливо важливо для міста – забудовник передбачає пільгове нічне паркування для мешканців будинків цього мікрорайону. Це було принциповою позицією, адже новий ЖК та офіси з’являться саме на місці великої парковки, де ставили авто львів’яни з навколишніх будинків», – наголосив Любомир Зубач.

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Зазначимо, що містобудівну документацію на будівництво житлового комплексу на вул. Пасічній, 84 торік навесні отримало ПП «І. Куш». Тоді йшлося про зведення двох житлових багатоповерхівок висотою 38,5 та 50,5 м із вбудованими громадськими приміщеннями і підземним паркінгом. Проєкт отримав назву ЖК Tiffany apartments.

У мерії кажуть, що забудовником є компанія «Мій Дім», яка, скориставшись проґалинами у законодавстві, змінила техніко-економічні показники ЖК і практично відмовилась від офісів на користь житла, об’єми якого збільшила удвічі.

Через це міська інспекція ДАБК оштрафувала забудовника майже на 700 тисяч гривень і зупинила будівництво.

Як зауважує Любомир Зубач, тепер після тривалих перемовин компанія уже офіційно скоригувала проєкт і подала зміни до дозволу через міську інспекцію ДАБК.

Остаточні показники ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84:

Офіси – 4400 м кв, як це було з самого початку.

Загальна площа житла: містобудівні умови та обмеження мерія Львова видавала на майже 8000 м кв, потім забудовник збільшив їх до 13 230 м кв, тепер буде 9260 м кв.

Паркомісця – фінально буде 228 паркомісць на 160 квартир і офіси. Також представник забудовника пообіцяв, що мешканці сусідніх будинків матимуть змогу на пільгових умовах ставити тут машини вночі.

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