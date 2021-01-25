На Пасічній зупинили будівництво ЖК «Tiffany apartments»

Міська інспекція ДАБК виявила порушення у будівництві ЖК «Tiffany apartments» на вулиці Пасічній, 84 від будівельної компанії «Мій Дім». Відтак забудовника оштрафували майже на 700 тисяч гривень, а будівельні роботи зупинили. Про це на сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, передає Львівський портал.

Містобудівну документацію на будівництво житлового комплексу на вулю Пасічній, 84 торік навесні отримало ПП «І. Куш». Після затвердження містобудівних умов і обмежень на забудовник дозволив собі кардинально поміняти проект. Замість обіцяних 7800 квадратних метрів житла перепроектували на 13 200 квадратних метрів. Відтак мерія звернулась у міську ДАБІ з проханням провести перевірку об’єкта.

«Міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю закінчила перевірку будівництва житлового комплексу «Tiffany apartments» від будівельної компанії «Мій Дім». Порушення виявили, тому винесли припис про зупинення будівельних робіт. Також забудовник мусить сплатити майже 700 тисяч гривень штрафу», – написав Любомир Зубач.

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За його словами, забудовник не дотримався вимог держави щодо кількості паркомісць у розрахунку на кількість майбутніх мешканців. Хоч на виконкомі обіцяв, що не лише належно забезпечить паркомісцями майбутніх мешканців житлового комплексу, а й подбає, аби тут були місця для мешканців цього мікрорайону.

«Окремо про паркомісця. Це питання було одним з принципових під час розгляду на виконкомі. Забудовник обіцяв, що не лише належно забезпечить паркомісцями майбутніх мешканців житлового комплексу, а й подбає, аби тут були місця для мешканців цього мікрорайону. Наразі пркомісць бракує навіть для майбутніх мешканців будинку, що зводять. Не дотримано навіть скупих вимог держави щодо кількості паркомісць у розрахунку на кількість майбутніх мешканців», – пояснив він.

Зубач додав, що тепер забудовник мусить максимально повернутись до тих параметрів, які він затверджував на містобудівній раді та які розглядав виконавчий комітет міськради.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні міська рада закликала львів’ян та всіх інших охочих мати власне житло у Львові, не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments від компанії «Мій Дім», оскільки в підсумку будівництво може не завершитись.

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Фото: Любомир Зубач/Facebook