На Пасічній виростуть дві житлові багатоповерхівки

Виконавчий комітет Львівської міської ради у п’ятницю, 6 березня, затвердив ПП «І. Куш» містобудівні умови та обмеження на будівництво двох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями та паркінгами на вулиці Пасічній, 84. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Обидва будинки заввишки до 38,5 м та 50,5 м. Площа земельної ділянки, де здійснюватимуться будівництво, – 0,8631 га.

Вид використання – для будівництва та обслуговування будівель змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного , обслуговуючого та комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів.

За даними Youcontrol, ПП «І. Куш» існує з 1994 року. Засновницею підприємства є Леся Андрусяк.

Ілюстрації: ЛМР