У Львові забудовник передумав зводити обіцяні офіси. Мерія грозить санкціями

Будівельна компанія «Мій Дім», яка зводить житловий комплекс Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84, самовільно збільшила техніко-економічні показники об’єкта. У мерії кажуть, що таких цифр виконком не затверджував, тому грозять перевірками ДАБІ та ненаданням дозволу на введення ЖК в експлуатацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Містобудівну документацію на будівництво житлового комплексу на вулю Пасічній, 84 торік навесні отримало ПП «І. Куш». Тоді йшлося про зведення двох житлових багатоповерхівок висотою 38,5 та 50,5 м із вбудованими громадськими приміщеннями і підземним паркінгом.

У мерії кажуть, що забудовником є компанія «Мій Дім», яка, скориставшись проґалинами у законодавстві, змінила техніко-економічні показники ЖК. Тепер фірма відмовилась від офісів на користь житла, об’єми якого збільшила удвічі.

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«На містобудівній раді забудовник декларував 40% громадської забудови, презентував проєкт архітектора з гарною репутацією, у березні переконував виконком, що забезпечить паркувальні місця для мешканців району. А щойно отримавши містобудівні умови, змінює проєктанта, а отже, змінює і проєкт, і посадку будинку… Забудовник скористався недосконалістю законодавства і змінив усі цифри ЖК: мала бути струнка 16-поверхівка, яка по спадаючій закінчувалася 4-м поверхом, натомість почали будувати «шафу», яка закінчиться на 10-му поверсі. Замість обіцяних 7800 м кв житла перепроектували на 13 200 квадратних метрів. З комерції замість 4650 м кв залишили лише 1600. Про парковку для цілого району теж не доводиться говорити… Цинічне коригування, банальна схема, введення в оману міську раду і львів’ян?», – відзначив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Посадовець наголосив, що такий проєкт ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній виконавчий комітет не погоджував. Відтак міськрада Львова вже звернулась у міську ДАБІ з проханням провести перевірку об’єкта, де вже звели чотири поверхи.

Також подальшу долю виданих дозволів на цей житловий комплекс вирішуватимуть на найближчому засіданні виконкому.

Тим часом міська рада закликає львів’ян та всіх інших охочих мати власне житло у Львові, не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments від компанії «Мій Дім», оскільки в підсумку будівництво може не завершитись.

«Фактично такі дії можна трактувати як введення в оману покупців, адже за таких параметрів є дуже велика імовірність, що цей будинок не буде введено в експлуатацію. Нагадаю, що саме виконавчі органи міської ради приймають рішення про введення чи невведення новобудів в експлуатацію», – додав Любомир Зубач.

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