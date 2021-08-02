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«Вимоги часу»: Садовий пояснив, чому змінив керівників «Львівавтодору» та «Зеленого міста»

Вероніка Рой

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Мер Львова Андрій Садовий назвав зміни у керівництві в ЛКП «Львівавтодор» та ЛКП «Зелене місто» вимогами часу. Він переконаний нові керівники перезапустять процеси у впровадженні е-квитка та ремонту доріг,  а також у будівництві сміттєпереробного заводу у Львові. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 2 серпня, передає Львівський портал.

Зауважимо, нещодавно стало відомо, що новим очільником ЛКП «Зелене місто» призначили 29-річного Тараса  Калужного. Він на цій посаді замінив Святослава Євтушенка. Натомість замість Оксани Єстеферової керувати ЛКП «Львівавтодор» буде Микола Власюк.

«Вимоги часу – ми маємо нового керівника на «Львівавтодорі», бо перед нами є завдання збільшити темпи по модернізації наших мереж, а це інфраструктура, дороги, е-квиток. Новий керівник – це фахова людина, полковник, має досвід роботи в бізнесі, ми пана Власюка давно знаємо. Щодо підприємства «Зелене місто» – то це керівник, який там працював, а також представляв компанію, яка здійснює нагляд, тому він знає проект зсередини, а завдання – дати більшу інтенсивність, бо завод потрібно, рекультивація далі триває… На кожному етапі потрібні люди, які мають ті чи інші навики», – зазначив Андрій Садовий.

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Також він зауважив, що відкритою залишається вакансія керівника «Львівелектротранс». Попереднього очільника підприємства Андрія Свища звільнили з посади наприкінці липня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

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