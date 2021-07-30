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У Львівавтодорі призначили нового керівника

Ольга Денисяка

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Новим очільником ЛКП «Львівавтодор» призначили Миколу Власюка. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначаєтся, що 30 липня нового керівника представили колективу Львівавтодору.

Наразі не відомо, чому у Львівавтодорі змінили керівництво. Досі це комунальне підприємство очолювала Оксана Єстеферова. Її призначили на посаду директора в січні минулого року. До цього вона виконувала обов’язки директора підприємства.

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Відомо, що Микола  Власюк раніше працював операційним директором ТзОВ «Альянс Маркет», а також у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

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Фото: ЛМР

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