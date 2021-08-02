У Жидачеві для молоді проведуть військовий вишкіл. Як взяти участь

З 9 по 13 серпня у Жидачеві відбуватиметься Військова школа імені Героя України Тараса Матвіїва. Табір розрахований на молодь віком 15–25 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдерж адміністрації.

Військова школа буде у форматі табору. Програма передбачає різні активності для молоді: військові навчання, фізичну підготовку, стрільбу, турніри з лазертагу («лазерні» постріли) тощо.

Зареєструватись можна до 6 серпня за посиланням.

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Обов’язковою умовою участі є дозвіл від батьків для дітей 15–17 років. Зразок оформлення організатори надішлють зареєстрованим учасникам.

«Військові вишколи ми почали проводити ще на початку російсько-української війни. Серед ініціаторів їх проведення і Тарас Матвіїв, уродженець Жидачева, що героїчно загинув на Сході. Переконані, Тарас радів би, що його справа жива», – розповідають організатори.

Крім того, організатори шукають волонтерів та координаторів для допомоги в організації табору.

Нагадаємо, Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року поблизу с. Троїцького Попаснянського району на Луганщині під час мінометного обстрілу. У той момент він рятував своїх побратимів з вогняних бліндажів. Згодом Тарасові надали звання Герой України з орденом «Золотої Зірки».

Нагадаємо, Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. І. Франка, був депутатом Жидачівської райради та волонтером. Як активіст та депутат неодноразово піднімав проблеми незаконних вирубок лісу. Зокрема Львівський портал писав про Тараса Матвіїва у матеріалі «На Львівщині «шестеро спартанців» блокують кількамільйонну контрабанду Яценюка?».

31-річний боєць Тарас Матвіїв загинув 10 липня у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків. Помер дорогою до лікарні.

Командування частини 24 ОМБр імені короля Данила та побратими ініціюють процедуру подання на звання Героя України загиблому захиснику Тарасу Матвіїву. 13 липня українському захиснику було присвоєно це звання посмертно.

Тарас Матвіїв був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила. Народився 1989 року на Волині. Проживав у місті Жидачів на Львівщині. Також був випускником Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. 2011 року закінчив факультет журналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Брав активну участь у Революції Гідності та бойових діях на Сході України.

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