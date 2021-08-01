Від укусу змії постраждав 8-річний житель Львівщини

На Львівщині на подвір’ї будинку 7-річного хлопчика вкусила змія. Дитина опинилася на лікарняному ліжку. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

7-річного жителя села Закіпці Самбірського району на подвір’ї будинку вкусила змія. 31 липня близько 17:00 год. Дитину було госпіталізовано до реанімації Турківської центральної районної лікарні у стані середнього ступеню важкості.

У ДСНС Львівщини уточнили, що дитину змія вкусила за ліву стопу. Наразі хлопчика перевели в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр м. Львова.

Зазначимо, що Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. Цьогоріч за два місяці плазуни покусали більше десятка людей.

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Найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».

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