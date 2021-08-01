ОСТАННІ НОВИНИ

У п’ятьох центрах вакцинації львів’ян щеплюватимуть вакциною Moderna

Вероніка Рой

|

Протягом наступного тижня, з 2 по 8 серпня, у Львові працюватимуть сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Практично у всіх щеплення можна зробити вакциною Moderna. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

Наразі відомо лише про роботу сімох центрів вакцинації у Львові, де можна зробити Covid-щеплення. Графік роботи таких центрів у районах Львівщини на вказані дні повідомлять згодом.

Зауважимо, що у Львові в більшості центрах вакцинації щеплення робитимуть американською вакциною Moderna.

Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:

Реклама партнерів

Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199
02.08.2021
14:30 – 18:00 Moderna

03.08.2021
15.00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/sQsCpmu

ТРЦ «Форум  Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
03.08-06.08
15.00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/KQsBaLa

Центр Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81 у Львові
02.08-06.08
15:00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/WQsBhAk

QMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/JQsBWGJ

Народний дім у Брюховичах (смт Брюховичі,  вул.В.Івасюка, 2)
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/OQsMiAK

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)
07.08-08.08
10.00 – 15.00 CoronaVac

Запис: https://cutt.ly/MQsNSKM

Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б
07.08-08.08
10.00 – 15.00 CoronaVac

Запис: https://cutt.ly/tQsNXoD

Зазначимо, загалом на Львівщині провакцинували 353 740 осіб, з них 129 531 особа отримала дві дози, тобто завершила вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?
Вероніка РОЙ
Олімпійські ігри 2020. Хто зі Львівщини боротиметься за медалі у Токіо?

Вже цієї п’ятниці, 23 липня, у Токіо стартують тридцять другі літні Олімпійські ігри. Від України за нагороди на найголо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів