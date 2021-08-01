У п’ятьох центрах вакцинації львів’ян щеплюватимуть вакциною Moderna

Протягом наступного тижня, з 2 по 8 серпня, у Львові працюватимуть сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Практично у всіх щеплення можна зробити вакциною Moderna. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.

Наразі відомо лише про роботу сімох центрів вакцинації у Львові, де можна зробити Covid-щеплення. Графік роботи таких центрів у районах Львівщини на вказані дні повідомлять згодом.

Зауважимо, що у Львові в більшості центрах вакцинації щеплення робитимуть американською вакциною Moderna.

Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:

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Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199

02.08.2021

14:30 – 18:00 Moderna

03.08.2021

15.00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08

10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/sQsCpmu

ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б

03.08-06.08

15.00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08

10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/KQsBaLa

Центр Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81 у Львові

02.08-06.08

15:00 – 18:30 Moderna

07.08-08.08

10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/WQsBhAk

QMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15

07.08-08.08

10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/JQsBWGJ

Народний дім у Брюховичах (смт Брюховичі, вул.В.Івасюка, 2)

07.08-08.08

10.00 – 15.00 Moderna

Запис: https://cutt.ly/OQsMiAK

ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)

07.08-08.08

10.00 – 15.00 CoronaVac

Запис: https://cutt.ly/MQsNSKM

Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б

07.08-08.08

10.00 – 15.00 CoronaVac

Запис: https://cutt.ly/tQsNXoD

Зазначимо, загалом на Львівщині провакцинували 353 740 осіб, з них 129 531 особа отримала дві дози, тобто завершила вакцинацію.

Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.

Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).

Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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