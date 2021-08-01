У п’ятьох центрах вакцинації львів’ян щеплюватимуть вакциною Moderna

Протягом наступного тижня, з 2 по 8 серпня, у Львові працюватимуть сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Практично у всіх щеплення можна зробити вакциною Moderna. Про це інформує департамент охорони здоров’я Львівської ОДА.
Наразі відомо лише про роботу сімох центрів вакцинації у Львові, де можна зробити Covid-щеплення. Графік роботи таких центрів у районах Львівщини на вказані дні повідомлять згодом.
Зауважимо, що у Львові в більшості центрах вакцинації щеплення робитимуть американською вакциною Moderna.
Графік роботи центрів вакцинації на найближчий тиждень:
Стадіон «Львів Арена», м.Львів, вул. Стрийська, 199
02.08.2021
14:30 – 18:00 Moderna
03.08.2021
15.00 – 18:30 Moderna
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna
Запис: https://cutt.ly/sQsCpmu
ТРЦ «Форум Львів», м.Львів, вул. Під Дубом, 7 Б
03.08-06.08
15.00 – 18:30 Moderna
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna
Запис: https://cutt.ly/KQsBaLa
Центр Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81 у Львові
02.08-06.08
15:00 – 18:30 Moderna
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna
Запис: https://cutt.ly/WQsBhAk
QMED Clinic (багатопрофільний медичний центр), м.Львів, вул. Липова Алея, 15
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna
Запис: https://cutt.ly/JQsBWGJ
Народний дім у Брюховичах (смт Брюховичі, вул.В.Івасюка, 2)
07.08-08.08
10.00 – 15.00 Moderna
Запис: https://cutt.ly/OQsMiAK
ТРК «Victoria Gardens», м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 а (другий поверх)
07.08-08.08
10.00 – 15.00 CoronaVac
Запис: https://cutt.ly/MQsNSKM
Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б
07.08-08.08
10.00 – 15.00 CoronaVac
Запис: https://cutt.ly/tQsNXoD
Зазначимо, загалом на Львівщині провакцинували 353 740 осіб, з них 129 531 особа отримала дві дози, тобто завершила вакцинацію.
Нагадаємо, в Україні триває п’ятий етап вакцинації населення проти COVID-19. Під час цього етапу щеплення проти коронавірусу можуть отримати усі охочі віком від 18 років. Також нещодавно МОЗ рекомендувало в окремих випадках щеплювати проти коронавірусу дітей віком 12+.
Також з початком п’ятої черги вакцинації у пунктах щеплення на Львівщині буде одна з чотирьох вакцин (AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac та Moderna).
Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.
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Вероніка Рой