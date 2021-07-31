У Львові перекрили кільце на Липинського: як об'їхати

Цими вихідними, 31 липня та 1 серпня, через ремонт вулиці Богдана Хмельницького, перекривають рух транспорту на кільці вул. Б. Хмельницького – вул. Липинського – вул. Кукурудзяна. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Через перекриття перехрестя сім маршрутів громадського транспорту курсують зі змінами, зокрема:

Автобусний маршрут №9 зі сполученням Автовокзал (вул. Вернадського) – с. Муроване, в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського.

зі сполученням Автовокзал (вул. Вернадського) – с. Муроване, в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського. Автобусний маршрут №1а зі сполученням пл. Галицька – Дубляни, в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського.

зі сполученням пл. Галицька – Дубляни, в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського. Автобусний маршрут №53 зі сполученням пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя», в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського.

зі сполученням пр. Червоної Калини – «Галицьке Перехрестя», в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Грінченка – вул. Гетьмана Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. Липинського. Автобусний маршрут №34 зі сполученням Білогорща – вул. Чигиринська у напрямку руху до вул. Чигиринська, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Липинського – вул. І. Миколайчука – вул. Чигиринська – надалі по маршруту.

зі сполученням Білогорща – вул. Чигиринська у напрямку руху до вул. Чигиринська, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Липинського – вул. І. Миколайчука – вул. Чигиринська – надалі по маршруту. Автобусний маршрут №39 зі сполученням Авторинок – вул. Грінченка, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Липинського – вул. І. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка.

зі сполученням Авторинок – вул. Грінченка, в частині зміни руху, курсуватиме: вул. Липинського – вул. І. Миколайчука – вул. Чигиринська – вул. Грінченка. Автобусний маршрут №19 зі сполученням вул. Щурата – «Санта Барбара», в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. І. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова.

зі сполученням вул. Щурата – «Санта Барбара», в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. І. Миколайчука – вул. Промислова – вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Пластова. Автобусний маршрут №20 зі сполученням вул. Суботівська – вул. Польова, в частині зміни руху, курсуватиме такими вулицями: вул. Богдана Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Ковельська – вул. Польова.

Об’їзд дороги відбуватиметься, відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

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Як розповів директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід, кльце на вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького зроблять саморегулюючим, за прикладом кільця на вул. Липинського – пр. Чорновола.

«На сьогодні параметри кільця на вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького не відповідають можливим з’їдам. Що ми запропонували своїм проектом: на кільці машини будуть рухатися двома смугами, а вул. Кукурудзяна буде одностороння – на виїзд. Ми робимо кільце саморегульованим, за прикладом кільця на вул. Липинського – пр. Чорновола. Воно відповідатиме всім параметрам навколишніх вулиць», – пояснив Олег Шмід, директор ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Як повідомляв Львівський портал, вже на початку серпня у Львові завершать усі ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Підрядна організація на ділянці від вул. Липинського до вул. Олійної вже встановлює острівці безпеки, бордюрів та готують до асфальтування головного кільця.

Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував торік на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: вже закінчилися перші два етапи. Та цьогоріч 8 березня почали ремонт останньої частини вул. Богдана Хмельницького.

Ремонтує вулицю компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту.

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