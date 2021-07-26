Фехтувальниця Харлан програла в першому поєдинку на Олімпіаді в Токіо

Українська шаблістка Ольга Харлан припинила боротьбу за медалі на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. Про це пише Sport.ua.

У поєдинку першого раунду Харлан програла представниці Китаю Ян Хен’ю – 12:15.

Варто зазначити, що Харлан дуже непогано розпочала перший період і вела 6:2, але потім суперниці вдалося зрівнятися і вийти вперед.

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У другому періоді Ольга зуміла знову повернутися в боротьбу, за рахунку 11:10 саме українка була попереду на один укол, однак здобути путівку до наступного раунду не вдалося.

Нагадаємо, Харлан вважалася однією з головних претендентів на золоту медаль. Збірна України в командному турнірі шаблісток участі не братиме, бо не пройшла кваліфікацію.

Таким чином, для Харлан це перша в кар’єрі Олімпіада, з якої вона повертається без медалі.

Зазначимо, у Пекіні-2008 Ольга стала олімпійською чемпіонкою в командному шаблі, з Лондона-2012 вона привезла особисту бронзу, а в Ріо 2016 українці вдалося завоювати відразу дві нагороди – особисту бронзу і командне срібло.

Як повідомляв Львівський портал, у неділю, 25 липня, український фехтувальник Ігор Рейзлін виборов «бронзу» на Олімпійських іграх.

Зазначимо, напередодні 20-річна дзюдоїстка Дар’я Білодід теж виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, XXXII літні Олімпійські ігри в Токіо стартували цієї п’ятниці, 23 липня, і завершаться 8 серпня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань.

Львівщину представляють восьмеро спортсменів. Із розкладом їхніх виступів на Олімпіаді можна ознайомитися за цим посиланням. Стрілець Павло Коростильов, який виступав першим, зупинився за крок до медалей, посівши четверте місце.

Показує Олімпійські ігри телеканал UA:Перший, також подивитися змагання можна й на сайті «Суспільного», де буде доступна текстова онлайн-трансляція.

Додамо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

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