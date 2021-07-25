Забудовник погодився віддати Львову віллу Стеткевичів. Що тут буде

Фірма, яка хоче збудувати багатоповерхівку на місці вілли Стеткевичів на вул. Замарстинівській, 213, погодилась на обмін, запропонований Львівською міськрадою. Тепер у врятованій кам’яниці місто хоче облаштувати молодіжний центр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

«Сьогодні з упевненістю вже можемо казати, що віллу Стеткевича вдасться зберегти. Місто переконало приватного інвестора, йому запропонують натомість іншу земельну ділянку. Кам’яницю ж він віддасть місту, але при цьому відремонтує будівлю», – написав посадовець.

Йдеться про ТзОВ «Львів-Інвест-Груп», яке є власником вілли Стеткевичів. У 2019 році фірма через суд скасувала статус пам’ятки архітектури, бо хоче на цьому місці будувати багатоповерхівку.

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На початку липня сесія Львівської міськради вирішила запропонувати ТзОВ «Львів-Інвест-Груп» угоду: рівноцінну за вартістю земельну ділянку на вул. Ряшівській площею 0,5 га в обмін на віллу Стеткевичів. Тобто якщо підприємство погоджується, то будинок місто забирає у свою комунальну власність.

Водночас Любомир Зубач додав, що оскільки забудовника вдалося переконати, у мерії вже є плани на віллу Стеткевичів.

«Нещодавно ми мали велике публічне обговорення. Окрім самої будівлі, є велика територія навколо – близько 30 арів. Саме тому тут можна вдало облаштувати не лише молодіжний громадський простір, зокрема і під станицю Пласту. Власне на подвір’ї вілли можна розмістити якісь активності для дітей і старших людей. Остаточну концепцію ще будемо доопрацьовувати», – наголосив він.

Нагадаємо, намір збудувати багатоповерхівку на місці вілли Стеткевичів у Львові викликав обурення у мешканців Замарстинова та пам’яткоохоронців. Львів’яни створювали петиції до мерії з вимогою врегулювати конфліктну ситуацію, а у ЛОДА ініціювали повернення будівлі статусу пам’ятки.

У Львівській міськраді торік обіцяли відвоювати віллу у забудовника.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів-Інвест-Груп» зареєстроване саме на вул. Замарстинівській, 213. Основний вид діяльності вказаний як організація будівництва будівель.

Засновником компанії є львів’янка Зоряна Була, яка пов’язана з низкою інших підприємств, зокрема будівельних, а також вона є співвласницею ломбардів «Копійка», «Рік-Авто США», що займається продажем автомобілів.

Зоряна Була також пов’язана із запланованою забудовою території мотозаводу у Львові.

Додамо, що будинок на вул. Замарстинівській, 213 внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення у 1993 році. Раніше кам’яниця, збудована у 1930-х, належала родині львівських меценатів Стеткевичів, згодом у ній знаходився народний дім.

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