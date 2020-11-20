В мерії обіцяють відвоювати віллу на Замарстинівській

Львівська міськрада хоче повернути статус пам’ятки архітектури віллі на вул. Замарстинівській, 213, яка відома також як будинок Стеткевичів. Відповідне рішення у п’ятницю, 20 листопада, прийняв виконавчий комітет, передає кореспондент Львівського порталу.

Наприкінці 2019 року Львівський окружний адміністративний суд скасував статус пам’ятки вілли Стеткевичів, що на вул. Замарстинівській, 213. Відповідний позов подало ТОВ «Львів-Інвест-Груп».

Мерія з таким рішенням не погоджується, тож звертатиметься у Міністерство культури та в ЛОДА. Як розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, скасуванню охоронного статусу вілли посприяли також і в Львівській ОДА.

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«Торік на засіданні консультативна рада при ЛОДА вирішила, що цей об’єкт не має бути у списку пам’яток, тому передала в Мінкульт всі документи, аби виключити цей будинок з переліку (нерухомих пам’яток України, – ред). Але ми однозначно за те, аби вілла на вул. Замарстинівській була збережена і її статус як пам’ятки також», – наголосив Андрій Москаленко.

Зазначимо, що мешканці мікрорайону навіть створили петицію до Львівської міськради з проханням зберегти статус пам’ятки, адже переконані, що віллу на вул. Замарстинівській, 213 хочуть знести.

«Будинок збираються знести під забудову. Хочу наголосити, що новобудови є важливими інвестиціями для міста, проте не на місці історичної та єдиної у своєму роді будівлі для львівського мікрорайону Голоско», – пише в петиції її автор Василь Гаврилишин.

Також львів’яни закликають мерію облаштувати у віллі Стеткевичів музей чи народний дім. Необхідні 500 голосів петиція зібрала достроково.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Львівська міська рада дозволила ТОВ «Львів-Інвест-Груп» розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (0,2530 га) на вул. Замарстинівській, 213 для будівництва житла.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Львів-Інвест-Груп» зареєстроване саме на вул. Замарстинівській, 213. Основний вид діяльності вказаний як організація будівництва будівель.

Засновником компанії є львів’янка Зоряна Була, яка пов’язана з низкою інших підприємств, зокрема будівельних, а також вона є співвласницею ломбардів «Копійка», «Рік-Авто США», що займається продажем автомобілів.

Додамо, що будинок на вул. Замарстинівській, 213 внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення у 1993 році. Раніше кам’яниця належала родині львівських меценатів Стеткевичів, а у ХХ столітті у ній знаходився народний дім.

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