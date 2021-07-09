На території Львівського мотозаводу збудують офіси, готель і житло

Львівська міська рада затвердила детальний план території у районі вул. Городоцької і ТзОВ «Львівський мотозавод», який передбачає будівництво готелю, офісів та житла. «За» відповідну ухвалу під час сесії 9 липня проголосували 53 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджений детальний план охоплює земельні ділянки загальною площею 19,9 га – територію колишнього мотозаводу. Він передбачає забудову 1,2 га масштабним комплексом, який складатиметься з:

офісно-готельної будівлі із вбудованими комерційними об’єктами (0,73 га). Вона матиме різну поверховість – від 2 до 14 поверхів. Загальна площа сягне понад 20 тисяч м кв;

двох житлових багатоквартирних будинків (0,47 га) на 4 поверхи кожен. Їхня загальна площа становитиме 3 тисячі м кв.

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Для того, щоб реалізувати ці будівельні плани, земельні ділянки перевели з виробничої, комунально-складської категорії у громадську та житлову.

Розроблення цього детального плану території оплатило ТзОВ « Тигрове око». Згідно з даними аналітичної системи YouControl, його засновниками є львів’янин Василь Лакуста, уродженець Чернівецької області Володимир Ліпський, АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Валєнта» та львів’янка Зоряна Була.

Відомо, що забудовником офісно-готельного комплексу на території колишнього мотозаводу буде ТзОВ «Західні будівельні інвестиції» – підприємство, що існує з 2017 року і займається наданням в оренду та експлуатацію нерухомості.

Кінцевими бенефіціарами фірми є львів’яни Любомира Була та Петро Федишин. Із ним у 2020 році судилася Львівська міська рада через витребування із власності незаконно приватизованого комунального приміщення.

Любомира Була володіє ще низкою компаній, зокрема й ТзОВ «Рік автоцентр», що торгує автомобілями.

Додамо, що Львівський мотозавод був одним із найбільших виробників велосипедів і мопедів у Радянському Союзі. Своє існування він припив у 1998 році. Зараз на території колишнього виробництва працює низка підприємств, яка дала свою згоду на заплановане будівництво.

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