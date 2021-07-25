У львівському музеї виставили відреставровані ікони Модеста Сосенка

У Львівському історичному музеї виставили відреставрований іконостас із церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Славському, автором якого був відомий художник-монументаліст Модест Сосенко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Виставлений у музеї іконостас із церкви Успіння Пресвятої Богородиці (УГКЦ) у Славському є одним із небагатьох, які створив Модест Сосенко. Він зберігся у неповному складі, адже частина ікон була втрачена.

Більше того, орієнтовно у 1980-х роках ікони непрофесійно перемалювали фарбою низької якості, що повністю приховало авторський живопис Модеста Сосенка. Відтак мистецтвознавці ініціювали реставрацію унікальної роботи відомого художника.

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Реставрація зайняла два роки, всі роботи виконували фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. До фінансування долучились Славська громада та місцеві активісти.

«Ініціаторами цієї роботи є подружжя Оксани та Дмитра Ареф’євих – великих активістів та симпатиків мистецтва. Фінансовий ресурс для такої надважливої та складної роботи знайшла Славська громада. І таким спільним нашим зусиллям є ця виставка. Після завершення реставраційних робіт ікони повернуть до церкви Успіння Пресвятої Богородиці Славська», – розповів керівник Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру Тарас Откович.

На виставці поряд із уже відреставрованими іконами експонуються декілька полотен, які все ще перебувають на стадії відновлення. Таким чином відвідувачам хочуть продемонструвати весь процес реставрації.

Подивитись на унікальний іконостас Модеста Сосенка у Львівському історичному музеї (площа Ринок, 6) можна до кінця серпня.

Нагадаємо, у стіни згаданій церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Славському також розписував Модест Сосенко. Проте під час ремонту у 2019 році їх знищили, закривши керамічною плиткою. Через це виник скандал, спеціальна комісія при ЛОДА подала в суд, аби домогтися відновлення цінних розписів.

Довідково:

Модест Сосенко (1875 – 1920) – український художник-монументаліст. Працював реставратором у Національному музеї Львова. Автор монументальних декоративних розписів Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича, образів для іконостасу монастирської церкви Св. Онуфрія у Львові, іконостасу церкви Успіння Пресвятої Богородиці Славська. У творчому доробку митця – також портрети, пейзажі, побутові картини.

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Фото: ЛОДА