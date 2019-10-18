У церкві в Славському цінні розписи замінили керамічною плиткою

У церкві Успіння Пресвятої Богородиці, яка знаходиться в смт. Славське Сколівського району, цінні розписи, які знищили під час ремонту, замінили на звичайну керамічну плитку. Про це у Facebook повідомляє Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

«От і об‘явилася світу оновлена «краса» на заміну розписам Сосенка і Буцманюка в церкві у Славську», – йдеться у повідомленні.

Також на фотографіях, які оприлюднила Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, видно, що обклеїли стіни звичайною керамічною плиткою.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в смт. Славське знищили розписи відомих художників Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка. Згодом стало відомо, що комісія, яка створена при Львівській обласній державній адміністрації, буде позиватися до суду через ремонт у церкві.

Фото: Андріан Кліщ