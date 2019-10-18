ОСТАННІ НОВИНИ

У церкві в Славському цінні розписи замінили керамічною плиткою

Вероніка Рой

|

У церкві Успіння Пресвятої Богородиці, яка знаходиться в смт. Славське Сколівського району, цінні розписи, які знищили під час ремонту, замінили на звичайну керамічну плитку. Про це у Facebook повідомляє Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

 

«От і об‘явилася світу оновлена «краса» на заміну розписам Сосенка і Буцманюка в церкві у Славську», – йдеться у повідомленні.

Також на фотографіях, які оприлюднила Львівська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, видно, що обклеїли стіни звичайною керамічною плиткою.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в смт. Славське знищили розписи відомих художників Модеста Сосенка та Юліана Буцманюка. Згодом стало відомо, що комісія, яка створена при Львівській обласній державній адміністрації, буде позиватися до суду через ремонт у церкві.

Фото: Андріан Кліщ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...