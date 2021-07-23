Ще три комунальних приміщення облради у Львові та Стрию продали з аукціону

У четвер, 22 липня, на онлайн майданчику Prozorro управління майном спільної власності Львівської облради продало з аукціону три комунальних приміщення. Зокрема, було продано колишню друкарню у місті Стрий та два нежитлові приміщення у колишньому будинку побуту на проспекті Чорновола, 59 у Львові. Про це інформує Львівський портал.

Так, обласна рада продала колишню друкарню у місті Стрий на вул. Б. Хмельницького, 34 загальною площею 34 94,2 кв.м. Стартова ціна була 300 тисяч. Участь у торгах взяли четверо учасників. В аукціоні переміг підприємець Ігор Олексишин, який за будівлю запропонував 1,1 млн. Зауважимо, він запропонував на 1 грн більше, ніж його найближчий конкурент.

Згідно із даними Youcontrol, підприємець Ігор Олексишин займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах.

Також з аукціону Львівська облрада продала і два нежитлові приміщення у колишньому будинку побуту на проспекті Чорновола, 59 у Львові.

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Зокрема, з аукціону продали нежитлові приміщення другого поверху загального площею 63,4 кв.м. Стартова ціна становила 1 млн грн. Участь у торгах взяли двоє учасників. Переможцем стало ТзОВ «Галицький Салон», яке запропонувало 1,9 млн грн.

Конкурентом переможця аукціону був підприємець Ігор Батюк, що декілька днів тому викупив нежитлові підвальні приміщення у тій же будівлі.

За даними Youcontrol, ТзОВ «Галицький Салон» зареєстроване понад 25 років тому. Кінцевий бенефіціарний власник – Ірина Кравець. Підприємство займається ремонтом побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Друге житлове приміщення першого поверху колишньому будинку побуту з аукціону загальною площею 32,6 кв. м продавали за майже 669 тис. грн. Участь у торгах взяли п’ять учасників. Переміг в аукціоні Броніслав Гураль, що запропонував трохи більше 1 млн грн.

Підприємець Броніслав Гураль, згідно із даними Youcontrol, займається роздрібною торгівлею, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет, діяльністю у сфері фотографії.

Нагадаємо, Львівська облрада на сесії затвердила сім комунальних приміщень, які планує продати на торгах. Фактично п’ять із них вже продані. Перші два реалізували 21 липня.

Кошти від продажу об’єктів нерухомого майна надійдуть до обласного бюджету розвитку.

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