Львівська облрада продасть на торгах сім комунальних приміщень. Перелік

Об’єкти нерухомості, що перебувають у спільній власності громад Львівщини, продадуть на аукціоні. До переліку ввійшли сім будівель на території Львова та області. Відповідний перелік затвердили депутати Львівської облради на сесії 27 квітня. Про це повідомляє Львівський портал.

Відтак, перелік об’єктів, що підлягають приватизації способом аукціону:

комплекс будівель на вул. П’ясецького, 9 у м. Львів, площею 5 431,1 кв м;

корпус №3 (адмінбудинок), сарай вбиральня на вул. Б. Хмельницького, 34 у м. Стрий, площею 93,5 кв м;

комплекс будівель (будівля, медсклад А-1 та будівля, прохідна В-1) на вул. Надсяння, 3 у м. Буськ, площею 1 324,6 кв м;

комплекс будівель (будівля прохідної 1А, будівля складу 1Б, будівля спиртосховища 1В, будівля вбиральні 1Г, будівля складу кисневих балонів 1Д) на вул. Павлика,1 у м. Городок, площею 1 439,3 кв м;

нежитлові підвальні приміщення на пр. В. Чорновола, 59 у м. Львів, площею 113,2 кв м;

нежитлові приміщення на пр. В. Чорновола, 59 у м. Львів, площею 63,4 кв м (ІІ поверх);

нежитлові приміщення на пр. В. Чорновола, 59 у м. Львів, площею 32,6 кв м (І поверх).

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