Суд не повернув озеро біля «Едем Резорту» у державну власність

Господарський суд міста Києва не повернув у державну власність ділянку площею 15 га з озером біля села Стрілки, де розташований відпочинковий комплекс «Едем Резорт» Ігоря Кривецького. Та не побачив підстав для визнання недійсною угоди про продаж комплексу ділянки з озером. Суд взагалі не побачив озера на ділянці. Про це йдеться у рішенні суду, що оприлюднене 20 липня, передає видання «Наші гроші. Львів».

Зазначимо, ще 20 червня 2020 року тодішня головна прокурорка Львівської області Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру ексочільнику ЛОДА Маркіяну Мальському. Звинувачення полягало у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, понад сім млн збитків.

Мальського звинувачували в тому, що він погодив незаконний продаж ділянки у селі Стрілки, яку не можна продавати через наявність на ній озера. Йому закидали незаконне виділення ділянки площею 15 га у власність товариству ТзОВ «Узлісся», власником якого є львівський бізнесмен та колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький. Йому також і належить відомий курорт «Едем Резорт».

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Згодом ТзОВ «Узлісся» заявило про повернення у власність держави земельної ділянки в с. Стрілки.

У листопаді 2020 року підозру Мальському скасували. Адвокат ексголови ЛОДА наголошував, що процедуру продажу ділянки розпочали задовго до призначення Мальського, а він розпорядження про це погодив без зауважень управління Держгеокадастру у Львівській області, проєкт пройшов правову експертизу, його погодило юридичне управлінням ЛОДА та інші підрозділи.

Не побачила проблеми в документах і суддя Київського господарського суду Інга Усатенко, яка відмовила у поверненні земельної ділянки в державну власність через брак доказів.

Суд визнав, що розпорядження ЛОДА про затвердження проєкту землеустрою чи про проведення експертної грошової оцінки відповідають вимогам нормативно-правових актів.

Суд також не отримав підтвердження, що на цій ділянці є землі водного фонду чи водойма, яка, відповідно до чинного законодавства, обліковується у Державному водному кадастрі. Суд не врахував і паспорт ставка за 2002 рік, оскільки він не відповідає вимогам і за ним неможливо ідентифікувати водойму.

Зображення: Zaxid.net

Як вказано у матеріалах справи, експерти встановили, що на земельній ділянці «відсутній природний елемент довкілля загальнодержавного значення, в якому зосереджуються води». А оскільки водного об’єкта на ділянці немає, то встановлювати прибережно-захисні смуги тут також не потрібно, зазначила суддя Інга Усатенко.

«На земельній ділянці загальною площею 15,1563 га розташовано спортивний майданчик для занять різними видами спорту на відкритому повітрі, в тому числі споруда загальною площею в 9,2 га для занять водними видами спорту. Основне призначення спортивного майданчика забезпечувати активний відпочинок відвідувачів ТОВ «Узлісся», – написали судові експерти на підставі даних геопорталу «Водні ресурси України».

В рішенні суду також зазначено, що «досліджувана споруда має статус замкненого штучно створеного елемента довкілля, в якому зосереджуються води. Він не зв`язаний з будь- якими поверхневими водними об`єктами, а його живлення (наповнення) відбувається завдяки водоносним (підземним) горизонтам, які утворюють на території об`єкта значну кількість джерел, що забезпечують його функціювання».

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