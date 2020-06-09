Ексголову ЛОДА Маркіяна Мальского підозрюють у незаконному виділенні землі курорту

Прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру ексочільнику Львівської ОДА Маркіяну Мальському через незаконне виділення частини землі курорту «Едем Резорт».

Зокрема, за інформацією головної прокурорки Львівщини Ірини Діденко, минулоріч посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству ТОВ «Узлісся» земельну ділянку площею понад 15 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району. Її він передав для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн.

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«На цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга. Вони, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності», – написала на своїй сторінці у Facebook Ірина Діденко.

Наразі у прокуратурі готують позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави.

Ірина Діденко не вказала ім’я колишнього голови Львівської ОДА. Втім, як стало відомо Львівському порталу, мова йде про Маркіяна Мальського. Розпорядження про передачу земель ТОВ «Узлісся» він видав 7 серпня 2019 року.

Нагадаємо, Маркіян Мальський був головою ЛОДА з 5 липня до 24 грудня 2019 року.

Зазначимо, згідно із даними Youcontrol, власником ТОВ «Узлісся» є львівський бізнесмен та колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький, якого ще називають головним фінансистом цієї політсили. Йому також і належить відомий курорт «Едем Резорт».

Як інформував Львівський портал, у вересні 2019 року Ігор Кривецький офіційно став власником 65 га землі АТОвців у селі Стрілки Перемишлянського району. Детальніше про це читайте за посиланням.