Справа про землю з озером для «Едем Резорту»: фірма Кривецького поверне державі ділянку

ТзОВ «Узлісся» заявило про повернення у власність держави земельної ділянки в с. Стрілки Перемишлянського району, яку придбало за понад 7 млн грн. Про це повідомляється на Facebook-сторінці курорту Edem Resort Medical & SPA.

Нагадаємо, днями ситуація із землями в Стрілках отримала неочікуваний поворот: прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала повідомлення про підозру Маркіяну Мальському через незаконне виділення ділянки площею 15 га у власність товариству ТзОВ «Узлісся».

«На цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга. Вони, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності», –зазначила Ірина Діденко.

Відтак у прокуратурі заявили, що готують позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави.

Вже сьогодні, 10 червня, з’явилася офіційна позиція компанії «Узлісся» щодо ситуації із землею.

«ТзОВ «Узлісся» придбало земельну ділянку в с. Стрілки Перемишлянського р-ну, Львівської області, за яку оплатили суму в розмірі 7 мільйонів 231 071 тисяч гривень до державного бюджету України. Згодом підприємством було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства.В результаті з метою дотримання законодавчо встановлених норм та недопущення жодних порушень зі сторони підприємства, ми прийняли рішення виправити вказану помилку», – наголошує пресслужба Edem Resort Medical & SPA.

При цьому вони запевняють, що земельна ділянка під водним дзеркалом та водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТзОВ «Узлісся» повертається до договірних відносин.

«Надалі товариство, керуючись законодавством, буде ініціювати набуття права власності на земельні ділянки, аналізуючи кожен крок, щоб не допустити таких ситуацій в майбутньому», – мовиться у офіційній позиції.

Зазначимо, згідно із даними Youcontrol, власником ТОВ «Узлісся» є львівський бізнесмен та колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький, якого ще називають головним фінансистом цієї політсили. Йому також і належить відомий курорт «Едем Резорт».

Як інформував Львівський портал, у вересні 2019 року Ігор Кривецький офіційно став власником 65 га землі АТОвців у селі Стрілки Перемишлянського району. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: Facebook/Edem Resort