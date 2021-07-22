Пошкоджені негодою чотири школи Львівщини відновлять майже за 5 млн грн

На ремонт пошкоджених буревіями шкіл у селах Грімне, Конопниця, Словіта та у місті Золочеві витратять 4,8 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Школа у селі Словіта, наприклад, накрита пласким дахом, а після сильних дощів його треба цілком оновити. Схожі проблеми й в інших населених пунктах, тому місцева влада звернулася із проханням допомогти фінансово.

Відремонтувати найбільш знищені негодою школи допоможе Львівська облрада, яка дасть на ці потреби 4,8 млн грн. Школи відновлять у селах Словіта (Золочівський район), Конопниця (Пустомитівський район), Грімне (Львівський район) та у Золочеві.

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Розпочати всі роботи можна буде лише після впорядкування документації, а це може зайняти більше місяця. Тому до вересня триватимуть процеси виготовлення технічної документації, експертиз та закупівель.

Нагадаємо, що останній буревій пронісся Львівщиною 30 червня. В області негода пошкодила лінії електропередач і знеструмила майже 200 населених пунктів, повалила дерева.

До слова, напередодні негода у Львові повалила 118 дерев, потрощила 7 автомобілів, пошкодила 24 дахи та підтопила вулиці. Комунальні служби працювали всю ніч і дотепер продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Перед цим негода була у Львові 25 червня. Тоді вітер і злива теж наробили шкоди: повалили близько 500 дерев, підтопили вулиці, пошкодили будинки, машини й дахи. Фото та наслідки бупевію можна побачити тут.

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