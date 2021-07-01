Негода знеструмила майже дві сотні населених пунктів на Львівщині

Буревій, який пронісся територією Львівщини у середу, 30 червня, пошкодив лінії електропередач і знеструмив майже 200 населених пунктів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Загалом шквальний вітер пошкодив 57 ліній електропередач на території Львівської області. Це призвело до знеструмлення 191 населеного пунтку. Повністю без світла залишились 85 сіл та міст, частково – 106.

Аварійні бригади «Львівобленерго» працюють, аби ліквідувати наслідки негоди. До робіт залучено 260 працівників та 118 одиниць техніки.

Коли саме знеструмленим населеним пунктам повернуть світло, наразі не уточняють.

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Нагадаємо, негода у Львові напередодні повалила 118 дерев, потрощила 7 автомобілів, пошкодила 24 дахи та підтопила вулиці. Комунальні служби працювали всю ніч і дотепер продовжують ліквідовувати наслідки стихії.

Перед цим негода була у Львові 25 червня. Тоді вітер і злива теж наробили шкоди: повалили близько 500 дерев, підтопили вулиці, пошкодили будинки, машини й дахи. Фото та наслідки бупевію можна побачити тут.

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