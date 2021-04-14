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У червні воду без хлору обіцяють ще одному району Львова

Наталя Дуляба

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З червня мешканцям Залізничного району Львова обіцяють подавати воду без хлору. Це вже буде п’ятий район у місті, який матиме воду з-під крана, знезаражену не хлором. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У «Львівводоканалі» зараз переобладнюють насосну станцію Будзень-3 на роботу без хлору. До червня тут планують знезаражувати воду гіпохлоритом натрію (сіллю). Відтак вже влітку вода без хлору буде текти з-під кранів у Залізничному районі.

Дотепер у тестовому режимі вже працюють три насосні станції, які подають воду без хлору мешканям Личаківського, Франківського районів, а також частині Шевченківського району та Сихова. Загалом воду, дезінфіковану гіпохлоритом натрію, отримують 68% львів’ян.

Хлорована вода наразі ще тече у Галицькому районі міста.

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Нагадаємо, переводити насосні станції «Львівводоканалу» на знезараження питної води гіпохлоритом настрію почали у 2020 році. У мерії пообіцяли, що до літа 2021 року воду без хлору матимуть всі львів’яни.

Як відомо, першим про відмову від хлору і використання натомість гіпохлориту натрію запропонував громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який торік балотувався у мери Львова. Згодом ідею води без хлору у свою передвиборчу програму включив Андрій Садовий.

Додамо, що хлор є канцерогенною речовиною, великі її дози можкть бути небезпечними для здоров’я.

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