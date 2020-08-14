Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів – за незалежність, за відстоювання державних інтересів та європейський вектор руху… Львів’яни Ігор Юхновський, В’ячеслав Чорновіл, брати Горині, подружжя Ігор та Ірина Калинці закладали фундамент незалежності України.

Львів першим ставав на захист української мови: тут ми збирали протестні рухи і тисячі львів’ян їхали в Київ. З нами завжди рахувались! І найголовніше: Львів першим піднявся на барикади Майдану і на захист нашої незалежності в 2014 році. Якби не львів’яни – Революції Гідності не було б…

Львів історично багато в чому був першим: перша залізниця та перший трамвай в Україні, перша книга, перший футбольний матч, перша промислова крайова виставка, яка зібрала понад мільйон учасників та відвідувачів (більше, ніж на Євро-2012). Андрей Шептицький, Соломія Крушельницька, Мирослав Скорик – теж були першими у своїй діяльності.

Львів завжди був центром освіти та науки, тут найбільша кількість вищих навчальних закладів в Україні – 28. Тут – мізки України!

Львів перший за красою пам’яток архітектури в Україні. На Львів їде дивитися весь світ!

У вас не виникало питання: “А чому Львів не перший?…”

за якістю громадського транспорту

чому першим не вирішив проблему сміття і не збудував сучасний сміттєпереробний завод

чому не перший за якістю питної води

не перший за чистотою повітря та якістю доріг

не перший за умовами та якістю життя для всіх категорій населення, а особливо для людей з інвалідністю,

чому наші мудрі голови, наші науковці виїжджають за кордон, хоча вони можуть працювати тут і розвивати наше місто,

чому у нас бізнес ділять на: «своїх» і «чужих»?

Цей перелік можна і навіть потрібно продовжувати.

Якщо ми, львів’яни, формуємо порядок денний загальноукраїнської політики, ідеологію держави і у цьому стали першими. То чому у всьому іншому не можемо бути першими? Можемо!!!

Гасло моєї кампанії – “ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ!”. Я хочу, щоб ми повернули першість Львову, щоб Львів став першим містом в Україні за рівнем та якістю життя! Львів має величезний потенціал реалізувати унікальні проекти, які стануть першими і покажуть приклад всій Україні.

Львів потребує свіжого та інноваційного бачення в розвитку!

Спільно з командою фахівців українських та міжнародних фахівців я сім місяців розробляв стратегічний документ розвитку Львова до 2030 року. Це мій програмний документ як майбутнього кандидата на посаду міського голови Львова, і це буде перша найфаховіша програма, яку коли-небудь пропонували львів’янам.

Усі, хто мав хоч якесь відношення до політики, кажуть мені: «Нащо ти пишеш ті програми, їх ніхто не читає?!». Але я так не вважаю. Переконаний, що кандидат у мери повинен показати, що він планує зробити для міста і чи вміє він взагалі мислити масштабами міста. Переконаний, що мер повинен думати і планувати розвиток міста мінімум на 10 років вперед. А найголовніше: моя програма – це повага до львів’ян і відповідальність за свої слова як політика.

Саме тому я йду в мери, щоб зробити Львів першим:

першим «зеленим» містом-мільйонником, першим містом за еко-стандартами;

першим містом за якістю громадського транспорту, який стане комфортним і безкоштовним (як вже є в 110 успішних містах світу);

першим містом, де з кранів буде текти чиста питна вода. Вода очищена сучасними та безпечними методами, а не хлором;

першим містом, де збудують сучасний сміттєпереробний завод,

першим інтелектуальним центром України. Сюди прийдуть міжнародні компанії та технології – ми створимо для цього всі умови. Наша молодь не захоче виїжджати. У Львові будуть всі можливості для самореалізації львів’ян;

першим містом в Україні, де будуть їздити швидкісні трамваї;

першим містом в Україні, де будуть всі умови для бізнесу, із однаковими правилами для всіх, без корупції.

Я хочу зробити Львів першим за рівнем життя по всій Україні. І знаю як це зробити!

У цій виборчій кампанії мене не цікавить критика діючої влади (хоча є що і кого критикувати). Це вже вчорашній день. Я буду пропонувати! – мені важливіше донести до львів’ян унікальні ідеї та проекти своєї програми, які дадуть поштовх якісному розвитку нашого міста і зроблять Львів першим.

Кожен мій та моєї команди день зараз присвячений реальним зустрічам з львів’янами: проводимо великі презентації наших виборчих проектів, зустрічаємося з мешканцями в мікрорайонах Львова, гуртуємо навколо себе команду активних львів’ян.

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