Львів обіцяють до червня повністю перевести на воду без хлору

Незабаром воду без хлору у Львові отримуватимуть мешканці Личаківського та Сихівського районів. Про це повідомляє пресслужба ЛМКП «Львівводоканал» у Facebook.

Як зазначається, до кінця листопада запрацює станція дозування гіпохлориту натрію на насосній станції у Винниках, це дозволить перевести на воду без хлору Личаківський та Сихівський райони.

«Що таке гіпохлорит натрію? Це значно безпечніший за хлор спосіб знезараження питної води, адже гіпохлорит натрію – це реагент виготовлений із звичайної солі, яку можна знайти на кожній кухні. Гіпохлорит натрію покращить смак та запах води із крану, він є значно дешевшим за хлор та має триваліший ефект дезінфекції», – пояснюють у «Львівводоканалі».

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До кінця 2020 року «Львівводоканал» планує замінити спосіб дезінфекції води ще на двох насосних станціях, а до червня 2021 року водокористувачі усього міста Львова отримуватимуть воду без хлору.

Як відомо, першим про відмову від хлору і використання натомість гіпохлориту натрію заговорив громадсько-політичний діяч Ігор Васюник, який балотувався у мери Львова. Згодом воду без хлору у свою передвиборчу програму включив Андрій Садовий.

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