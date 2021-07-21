Львів'ян кличуть дивитись Олімпійські ігри у фан-зону біля Ратуші

У дворику Ратуші у Львові облаштують безкоштовну фан-зону для перегляду Олімпіади в Токіо. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Фан-простір діятиме протягом усієї Олімпіади (з 23 липня до 8 серпня). Вхід на Lviv Olympic Space буде безкоштовним. Простір працюватиме щодня з 10:00 до 17:00 год.

У Lviv Olympic Space буде облаштована сцена з екраном для перегляду ігор та ексклюзивних прямих включень із спортсменами, тренерами, офіційними представниками Олімпійської збірної з Токіо. Окрім того, діятимуть фудкорти, а також спортивні та розважальні зони.

Реклама партнерів

Зазначимо, що з Львівщини в Олімпіаді братимуть участь восьмеро спортсменів. З датами участі та переліком імен ви можете ознайомитися тут.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.