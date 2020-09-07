Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від COVID-19

Перенесені через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19. Літня Олімпіада стане «іграми, які перемогли коронавірус». Про це заявив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, передає РБК-Україна з посиланням AFP.

За його словами, Олімпіада в Токіо в будь-якому випадку пройде у визначені терміни.

«Вони (ігри, – ред.) пройдуть з COVID-19 або без нього. Ігри розпочнуться 23 липня наступного року», – заявив Коутс.

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Він також додав, що Олімпійські ігри в Токіо мали стати символом відновлення Японії після катастрофічного землетрусу і цунамі в 2011 році. Але тепер вони будуть позиціонуватися як ігри, які переможуть пандемію.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада мала початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри наступного року без будь-яких додаткових відборів.

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