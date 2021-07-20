Будівельна фірма віддала 24 млн грн за занедбану котельню на Липинського

Від продажу на аукціоні колишньої котельні на вул. Липинського Львів отримає 24 млн грн. Занедбану нерухомість купила новостворена будівельна фірма, співвласник якої відомий будівництвом на вул. Пекарській, Коновальця та викупом колишнього універмагу на пл. Ринок. Про це повідомляє Львівський портал.

На аукціон, які відбувся 19 липня, виставили будівлю котельні на вул. Липинського, 6-А. Її площа становить 740,6 м кв, споруда є у занедбаному стані. Стартова ціна становила 3,96 млн грн.

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Водночас котельня розташована на земельній ділянці площею 0,2632 га. Її призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; Також вказано, що вид використання ділянки – для будівництва і обслуговування багатоповерхівки працівників поліції Львівщини та учасників АТО.

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Земля під продаж не потрапила, вона й наразі залишається комунальною власністю.

Загалом на аукціон подались аж десять учасників. В ході торгів вартість об’єкта зросла вшестеро – до 24 млн грн. Перемогу здобуло ТзОВ «Хабітат Львів», яке запропонувало на 1 грн більше, ніж фірма-конкурент – ТзОВ «Західна ювелірна група».

Зараз міське управління комунальної власності готується укласти договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хабітат Львів» – новостворена будівельна фірма, яку заснували на початку 2020 року.

99% підприємства належить львів’янину Віталію Курилишину, решта – Тарасу Хмельовському з Києва. Останній також є співвласником колишнього універмагу на Ринку – кам’яниці, яку у 2013 році зі скандалами віддали під викуп за заниженою ціною. Таку оцінку нерухомості проводив шваґро міського голови Львова Андрія Садового Андрій-Іван Сарахманевич. Іншу частину універмагу продали наприкінці 2017-го вже за 63 мільйони гривень.

Зараз у кам’яниці, яка є пам’яткою архітектури національного значення, діє театр пива «Правда». Для цього будівлю суттєво перебудували. Торік мерія погодила чергову розбудову цього будинку на площі Ринок.

Також Тарас Хмельовський є директором ТзОВ «Коновальця 21», де збираються зводити житлову багатоповерхівку, та головою ОСББ «Пекарська, 11» – колишньої друкарні в центрі Львова, яку перебудують в апарт-готель.

Цікаво, що раніше Тарас Хмельовський керував фірмою бізнесмена Григорія Козловського ПП «Площа львівська». Підприємство закрили у 2015 році.

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