Мерія дозволила розбудувати скандальну кам’яницю на площі Ринок

ПП «Сайпрус Девелопмент» дозволили відреставрувати пам’ятку архітектури на вул. Шевській, 1 і перебудувати частину її приміщень. Відповідне рішення у п’ятницю, 11 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ПП «Сайпрус Девелопмент» отримало містобудівні умови та обмеження на реставрацію із пристосуванням нежитлових приміщень і горища пам’ятки архітектури на вул. Шевській, 1 під адміністративну функцію.

Йдеться про 5-поверхову кам’яницю, у якій з 2014 року розташований театр пива «Правда» холдингу Fest.

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Тут збираються перебудувати горище, облаштувати на даху тераси, відреставрувати фасад. Із внутрішнього боку будівлі також з’являться скляні тераси-балкони.

Своїм рішенням виконком не дозволив забудовувати земельну ділянку, а також встановив, що висота кам’яниці після завершення всіх робіт має залишитись незмінною – 29,76 м.

Втім у техніко-економічних показниках об’єкта вказано, що до реставрації висота будівлі становить 23,7 м, а після – зросте до 26,7 м, тобто із 5 поверхів фактично стане 7.

Водночас головний архітектор Львова Антон Коломєйцев зауважив, що міське управління охорони історичного середовища не мало жодних зауважень до цього проєкту, тож його погодила історико-консультативна рада.

Зазначимо, що кам’яниця на вул. Шевській, 1 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Вона розташована в охоронній зоні ЮНЕСКО, де встановлені обмеження на будівельні роботи.

Будинок є також відомим як «універмаг на Ринку» – колишній торговий дім Ціпперів, збудований на початку ХХ століття.

У 2013 році його зі скандалами віддали під викуп за заниженою ціною. Згодом стало відомо, що оцінку нерухомості проводив шваґро міського голови Львова Андрія Садового Андрій-Іван Сарахманевич. Іншу частину універмагу, яка має адресу пл. Ринок, 32, продали наприкінці 2017-го вже за 63 мільйони гривень.

Для того, аби відкрити в кам’яниці театр пива «Правда», її суттєво перебудували.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Сайпрус Девелопмент» зареєстроване на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром його є громадянин Панами Гевара Саласар Крістіно. Уповноваженою особою підприємства є Зоряна Олійник. Розмір статутного капіталу становить 20 тисяч гривень.

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