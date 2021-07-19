Восьмеро спортсменів зі Львівщини змагатимуться на Паралімпійських іграх в Токіо

Восьмеро спортсменів з Львівщини змагатимуться на Паралімпійських іграх, що відбудуться з 24 серпня до 5 вересня у Токіо. Про це інформує Львівська облрада.

До складу Паралімпійської збірної команди України увійшло восьмеро спортсменів з Львівщини – вихованців «Львівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Наші спортсмени будуть представлені у чотирьох видах спорту:

Стрільба з лука:

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Роксоляна Дзьоба-Балян, майстер спорту України міжнародного класу (ураження опорно-рухового апарату);

Сергій Отаманенко, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).

Фехтування на візках:

Антон Дацко, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);

Андрій Демчук, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);

Наталія Морквич, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).

Настільний теніс:

Віктор Дідух, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).

Легка атлетика:

Роман Павлик, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);

Орися Ільчина, майстер спорту України міжнародного класу (порушення зору).

Нагадаємо, перед Паралімпіадою відбудеться Олімпіада. Вона пройде в Токіо з 23 липня до 8 серпня.

Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань. Зі Львівщину на Олімпійські ігри поїду 8 спортсменів.

Повний розклад змагань представників Львівщини на Олімпіаді в Токіо можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Олімпійські ігри та Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Водночасув Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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