Восьмеро спортсменів зі Львівщини змагатимуться на Паралімпійських іграх в Токіо

Восьмеро спортсменів з Львівщини змагатимуться на Паралімпійських іграх, що відбудуться з 24 серпня до 5 вересня у Токіо. Про це інформує Львівська облрада.
До складу Паралімпійської збірної команди України увійшло восьмеро спортсменів з Львівщини – вихованців «Львівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».
Наші спортсмени будуть представлені у чотирьох видах спорту:
Стрільба з лука:
- Роксоляна Дзьоба-Балян, майстер спорту України міжнародного класу (ураження опорно-рухового апарату);
- Сергій Отаманенко, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).
Фехтування на візках:
- Антон Дацко, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);
- Андрій Демчук, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);
- Наталія Морквич, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).
Настільний теніс:
- Віктор Дідух, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату).
Легка атлетика:
- Роман Павлик, заслужений майстер спорту України (ураження опорно-рухового апарату);
- Орися Ільчина, майстер спорту України міжнародного класу (порушення зору).
Нагадаємо, перед Паралімпіадою відбудеться Олімпіада. Вона пройде в Токіо з 23 липня до 8 серпня.
Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту. Це найменша кількість представників від України за всю історію змагань. Зі Львівщину на Олімпійські ігри поїду 8 спортсменів.
Повний розклад змагань представників Львівщини на Олімпіаді в Токіо можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, Олімпійські ігри та Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.
Водночасув Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.
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Вероніка Рой