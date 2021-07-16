На Олімпіаду в Токіо поїде ще одна львівська спортсменка

Асоціація спортивної боротьби України повідомила про екстренну заміну в складі жіночої олімпійської збірної. Аліна Грушина, яка мала представляти Україну у вазі 57 кг, травмувалась. Тепер у цій ваговій категорії виступатиме львівська борчиня Тетяна Кіт. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

26-річна борчиня навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності. Серед її основних здобутків – бронза чемпіонату світу 2015 року, срібло чемпіонатів Європи 2016 та 2019 років.

Усього спортсменів зі Львівщини на Олімпіаді буде восьмеро. Окрім Тетяни, це борчині Алла Черкасова та Оксана Лівач, каратист Станіслав Горуна, художня гімнастка Христина Погранична, велосипедистка Олена Старікова, лучниця Вероніка Марченко та майстер кульової стрільби Павло Коростильов.

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Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

Львівський портал повідомляв, хто з українських зіркових спортсменів не потрапить на Олімпіаду в Токіо. Читайте про це – тут.

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