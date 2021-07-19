«Дельта» витіснить інші штами Covid-19 ще до кінця літа, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що ще до кінця літа «Дельта» виітснить інші штами коронавірусу. Про це йдеться на Telegram-каналі МОЗ.

«В Україні є штам «Дельта», як і багато інших штамів. У коронавірусу вже є більше 12 000 мутацій. Ще місяць-два і штам «Дельта» витіснить інші штами», – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, в країнах, де зараз активно поширений штам «Дельта», доволі низький показник госпіталізації людей, які були двічі вакциновані. Відтак очільник МОЗ вкотре закликав українців вакцинуватися.

Нагадаємо, через новий штам «Дельта», який є вдвічі заразнішим і несе більшу загрозу здоров’ю, Україна обмежила в’їзд людей із чотирьох країн, де циркулює штам «Дельта». Особливу увагу приділятимуть РФ. Загалом в РНБО кажуть, що цей штам може потрапити в державу щонайменше зі сімох країн.

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Цей штам Covid вже викликав збільшення рівня захворюваності в країнах ЄС, таку ж ситуацію найближчим часом прогнозують в Україні й на Львівщині зокрема.

Нещодавно в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії.

На Львівщині штам «Дельта» підозрюють у чотирьох людей.

Детальніше про нові симтоми нового штаму і чи захищає від нього вакцинація, читайте за цим посиланням.

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