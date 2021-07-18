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У Дрогобичі знову обвалився аварійний будинок. Два роки тому там загинуло 8 людей

Андрій Котенський

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Сьогодні, 18 липня, у Дрогобичі стався обвал другого під’їзду аварійного чотириповерхового будинку, в якому два роки тому загинуло вісім людей. Будівля рухнула близько 12:50 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Обвал стався у нежитловому аварійному будинку, розташованому на вулиці Грушевського 101/1.

Як відомо, у серпні 2019 року стався перший обвал цього будинку. Відтоді вцілілих людей відселили, а територію огородили від несанкціонованого перебування.

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На місці обвалу працюють підрозділи Нацполіції та ДСНС у Львівській області. А також бригади комунальних служб та швидкої допомоги.

Згідно з попередньою інформацією, потерпілих немає, однак інформація з’ясовується.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у ніч на 28 серпня у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 101 обвалилась частина чотириповерхового житлового будинку. Внаслідок події загинули двоє людей, ще семеро постраждали. Згодом кількість жертв обвалу зросла до восьми осіб.

За фактом обвалу поліція відкрила два кримінальні провадження. В одному з них проходять посадовці Дрогобицької міської ради та комунального підприємства: двох працівників комунального підприємства підозрюють у службовій недбалості, що призвела до обвалу.

Згодом причиною обвалу назвали руйнування середньої несучої стіни підвалу.

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