Семеро спортсменів зі Львівщини виступлять на Олімпійських Іграх-2021

Семеро спортсменів зі Львівщини візьмуть участь в Олімпійських іграх, що пройдуть цього літа у Токіо. Про це Львівському порталу повідомили в управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад збірної України для участі в Олімпійських Іграх в Токіо. Україну на найголовнішому спортивному форумі представлятимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту.

Серед них – семеро атлетів Львівщини:

борчиня Оксана Лівач;

борчиня Алла Черкасова;

велосипедистка Олена Старікова;

каратист Станіслав Горуна;

лучниця Вероніка Марченко;

майстер кульової стрільби Павло Коростильов;

художня гімнастка Христина Погранична.

З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за цим посиланням.

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Ігри ХХХІІ Олімпіади в Токіо триватимуть з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися ще у 2020 році, проте через пандемію коронавірусу їх перенесли на літо 2021-го. За медалі змагатимуться 11 тисяч спортсменів, які розіграють рекордні 339 комплектів нагород.

Додамо, що в Міжнародному олімпійському комітеті заявили: Олімпіада в Токіо відбудеться, незалежно від ситуації з Covid-19. Її позиціонують як ігри, що переможуть пандемію.

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