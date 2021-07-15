Вакцина від Covid: які можливі реакції та коли потрібно звертатися до медиків

В Україні тисячі людей щодня щепляться проти COVID-19. У Міністерстві охорони здоров’я дали поради, на що треба звертати увагу після щеплення, які реакції організму є нормальними, а після яких слід негайно звернутися до лікаря.

Ще у центрі вакцинації вас мають попередити, що після щеплення організм може реагувати на вакцину. Це нормально, оскільки в цей момент ваш організм вибудовує захист від вірусу.

Перелік можливих реакцій:

почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі,

збільшені лімфатичні вузли,

нудота,

втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

Зазвичай такі реакції минають за кілька днів, однак вам слід стежити за тим, як реагує ваш організм на щеплення, і в разі потреби консультуватися з сімейним лікарем. Не збивайте невисоку температуру і в жодному разі не намагайтесь самостійно «лікуватись» антибіотиками.

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Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Слід негайно повідомити сімейного лікаря, або звернутися до медичного закладу, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

судоми,

втрата свідомості,

блювання,

висип на тілі,

сильний біль,

температура понад 38°C,

сплутаність мови.

Ці симптоми можуть бути ознаками іншого захворювання, яке збіглося в часі з вакцинацією і потребує своєчасного лікування.

Нагадаємо, загалом в Україні вже зробили 3 782 514 щеплень, при цьому необхідні дві дози отримали 1 305 882 людини. При цьому, протягом двох тижнів в Україні вакцинували 1 мільйон українців.

На Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців, ще 75 тисяч вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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