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На Стрийщині придбали квартири для сиріт

Ольга Денисяка

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У середу, 14 липня, у Стрийському районі двом дітям, позбавлениим батьківського піклування, вручили ключі від квартир. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Одну з квартир придбали у Стрию за 440 тисяч гривень. Її площа становить 29,28 кв. м.

Друга квартира розташована а селі Жулин Стрийського району, її площа – 158,8 кв. м, а вартість 395 тисяч гривень.

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Житло придбали у межах «Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Львівській області на 2021-2025 роки» та завдяки співфінансуванню з місцевого бюджету.

Як повідомляв Львівський портал, загалом у 2021 року в межах обласної програми планують закупити приблизно 30 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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