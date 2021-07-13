Через спеку до Львова не впускають вантажівки

Через сильну спеку на в’їздах у Львів обмежили заїзд вантажівок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Такі обмеження вводяться для того, щоб не пошкоджувалося дорожнє покриття, а також це передбачено вимогами чинного законодавства. На в’їздах до Львова працює поліція, щоб унеможливити в′їзд.

«Наприкінці червня у нас вже діяли обмеження на заїзд у місто великогабаритного важкого транспорту, у зв’язку із спекою понад 30 градусів. З огляду на погодні умови, заїзд знову обмежено», – зазначають в управлінні транспорту ЛМР

Перечекати спеку на Львівщині водії вантажівок можуть на спеціальних майданчиках. Їх облаштували на трасах Київ – Чоп, Львів – Краковець, Тернопіль – Львів – Рава-Руська, об’їзній Львова та на інших локаціях. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

Реклама партнерів

Як писав Львівський портал, до кінця тижня на Львівщині прогнозують спеку до 30 градусів тепла.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.