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Через спеку до Львова не впускають вантажівки

Ольга Денисяка

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Через сильну спеку на в’їздах у Львів обмежили заїзд вантажівок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Такі обмеження вводяться для того, щоб не пошкоджувалося дорожнє покриття, а також це передбачено вимогами чинного законодавства. На в’їздах до Львова працює поліція, щоб унеможливити в′їзд.

«Наприкінці червня у нас вже діяли обмеження на заїзд у місто великогабаритного важкого транспорту, у зв’язку із спекою понад 30 градусів. З огляду на погодні умови, заїзд знову обмежено», – зазначають в управлінні транспорту ЛМР

Перечекати спеку на Львівщині водії вантажівок можуть на спеціальних майданчиках. Їх облаштували на трасах Київ – Чоп, Львів – Краковець, Тернопіль – Львів – Рава-Руська, об’їзній Львова та на інших локаціях. Із їхнім детальним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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Як писав Львівський портал, до кінця тижня на Львівщині прогнозують спеку до 30 градусів тепла.

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