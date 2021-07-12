На Львівщині очікується до 34°С спеки

Протягом тижня у Львівській області триматиметься 30-ти градусна спека. Температурний пік очікується на середу, 14 липня, коли синоптики прогнозують до 34 градусів тепла, інформує Львівський гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

13 липня погоду визначатиме східна частина циклону над Чехією. Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17°, вдень 27 – 32° тепла.

14 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19°, вдень 29 – 34° тепла.

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15 липня: Мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 28 – 33° тепла.

16 – 17 липня: Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31° тепла.

Нагадуємо, що у таку спеку потрібно підтримувати годний баланс, щоб не допустити зневоднення організму. Раніше Львівський портал писав про це та хто є в групі ризику.

Підбірка порад, як вберегтися від спеки:

не виходьте без потреби на вулицю

одягайте світлий і просторий одяг з натуральних тканин, що не перетискає судини

обов’язково прикривайте голову

пийте більше рідини до 2,5-3 л

уникайте газованих і солодких напоїв, а особливо алкогольних

вживайте менше висококалорійної їжі

жінкам не бажано користуватися в спекотну погоду косметикою, особливо пудрою і тональними кремами, бо це ускладнює шкірі дихання і як наслідок, збільшується потовиділення. Чоловікам варто відмовитися від краваток і ременів

гуляйте біля води, частіше мийте руки й обличчя, а також приймайте душ двічі на день

якщо лягати спати і прокидатися раніше, коли на вулиці ще доволі прохолодно, можна уникнути головного болю.

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