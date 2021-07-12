ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині очікується до 34°С спеки

Дарина Романишин

|

Протягом тижня у Львівській області триматиметься 30-ти градусна спека.  Температурний пік очікується на середу, 14 липня, коли синоптики прогнозують до 34 градусів тепла, інформує  Львівський гідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

13 липня погоду визначатиме східна частина циклону над Чехією. Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 12 – 17°, вдень 27 – 32° тепла.

14 липня: Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19°, вдень 29 – 34° тепла.

Реклама партнерів

15 липня: Мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 28 – 33° тепла.

16 – 17 липня: Мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31° тепла.

Нагадуємо, що у таку спеку потрібно підтримувати годний баланс, щоб не допустити зневоднення організму. Раніше Львівський портал писав про це та хто є в групі ризику.

Підбірка порад, як вберегтися від спеки:

  • не виходьте без потреби на вулицю
  • одягайте світлий і просторий одяг з натуральних тканин, що не перетискає судини
  • обов’язково прикривайте голову
  • пийте більше рідини до 2,5-3 л
  • уникайте газованих і солодких напоїв, а особливо алкогольних
  • вживайте менше висококалорійної їжі
  • жінкам не бажано користуватися в спекотну погоду косметикою, особливо пудрою і тональними кремами, бо це ускладнює шкірі дихання і як наслідок, збільшується потовиділення. Чоловікам варто відмовитися від краваток і ременів
  • гуляйте біля води, частіше мийте руки й обличчя, а також приймайте душ двічі на день
  • якщо лягати спати і прокидатися раніше, коли на вулиці ще доволі прохолодно, можна уникнути головного болю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів