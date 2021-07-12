Україна б’є рекорди смертності на воді. У липні вже втонуло 124 людини

Від початку липня на водоймах України загинуло 124 українців, з них 16 дітей. Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику. Приміром, лише у ці вихідні на Львівщині потонуло аж п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

За вихідні на Львівщині потонуло аж п’ятеро людей. Зокрема, 9 липня о 21:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Золочів під час купання на озері «Молодіжне» пірнула у воду та не винирнула дівчина, особа встановлюється.

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10 липня о 09:39 надійшло повідомлення, що у місті Ходорів на річці Луг працівниками поліції виявлено тіло 46-річного чоловіка без ознак насильницької смерті.

11 липня на Львівщині потонуло відразу троє людей. о 16:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Уличне Дрогобицького району в озері втопився 23-річний молодик. Цього ж дня о 18:05 до рятувальників надійшло повідомлення, що в селі Білий Камінь Золочівського району під час риболовлі у ставку виявлено тіло 55-річного місцевого мешканця. О 22:50 надійшло повідомлення, що в селі Сілець Червоноградського району у місцевому озері під час купання потонув 42-річний чоловік.

9 липня. На річці Бистриця Солотвинська в місті Івано-Франківськ, рятувальники спільно з перехожими витягли потопельника на берег та передали працівникам швидкої. Не зважаючи на реанімаційні заходи врятувати людину не вдалося.

Цього ж дня у штучній водоймі втонула 12-річна дівчинка у місті Вільногірськ. Під час купання дітей у кар’єрі зникла дитина. Працівниками Національної поліції на відстані 8 м від берега виявлено тіло та доправлено на берег.

10 липня під час купання в Петренківському озері Харкова, загинув 16-річний хлопець. Як з’ясувалося, юнак разом із мамою та своїм другом відпочивали на березі озера. Під час купання товариші відпливли на відстань 50 метрів від берега, майже на середину озера. Люди з берега побачили, що один із них почав тонути. Одного із хлопців вдалося врятувати рятувальникам, а інший потонув. 11 липня тіло загиблого підняли на берег.

11 липня у Кривому Розі, на території водосховища річки Саксагань загинув чоловік, що під час катання на катамарані пірнув у воду та зник.

Того ж дня у місті Дніпро, у штучному водоймищі «Котлован» виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Ще одне тіло у Дніпрі виявили у Синельниківському районі. У водоймі під час купання зник 25-річний чоловік. Рятувальники виявили тіло потопельника на відстані близько 2,5 м від берега.

У Черкасах на річці Дніпро в районі пляжу «Казбетський», на відстані близько 30 метрів від берега виявлено тіло людини. Водолази підняли тіло чоловіка та передали працівникам поліції.

У Києві на озері у Біличанському лісі також потонула людина. Водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення та правоохоронці виявили тіло на відстані 20 м від берега на глибині 3 метрів. Як виявилось, це чоловік 28 років. За свідченнями друзів, перед тим, як піти купатися, вони разом вживали алкогольні напої.

Рятувальники ДСНС України інформують, що статистика смертності на воді жахлива і на людську безвідповідальність – це жодним чином не впливає.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 665 людей, з яких 70 дитина. Врятовано 307 людей, у тому числі 63 дітей.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки! Зокрема:

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, з початку цьогорічного купального сезону на Львівщині потонули вже більше двох десятків людей, в тому числі четверо дітей.

Додамо, що купатися офіційно дозволено лише у 13 водоймах на Львівщині. Із повним переліком можна ознайомитися за цим посиланням.

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