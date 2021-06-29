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На водоймах Львівщини вже втонула 21 людина

Дарина Романишин

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Від початку року на водоймах Львівщини загинула 21 особа, серед них четверо дітей. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними ДСНС України, від початку року на водоймах країни потонуло 521 осіб, при цьому врятовано 242. Лише з початку червня на водоймах країни загинуло 188 українців, із них 34 дитини.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпеки. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

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Зважаючи на велику кількість нещасних випадків на воді, рятувальники нагадують елементарні правила безпеки, що рятують життя:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 28 червня на Стрийщині втопився 57-річний чоловік.

За день до цього на Червоноградщині втопився у місцевому кар’єрі 11-річний хлопець.

Також нагадаємо перелік озер, що безпечні для купання на Львівщині..

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