ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні за добу зробили понад 42 тисяч Covid-щеплень. Найбільше – на Львівщині

Вероніка Рой

|

Протягом 10 липня в Україні зробили 42 308 Covid-щеплень. З них 21 074 людини отримали першу дозу та 21 234 – завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози. Минулої доби найбільше щеплень зробили у Львівській області. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 462 976 щеплень. Вакциновано – 2 298 302 особи, з них отримали першу дозу – 2 298 300 людей, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 164 676 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 42 308 осіб. З них вакциновано першою дозою – 21 074 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) –  21 234 особи.

У МОЗ кажуть, що за 10 липня було зроблено на 72 352 щеплення менше, ніж за попередню добу.  Вакцинацію здійснювали силами 229 мобільних бригад з імунізації, 475 пунктів щеплення і 148 центрів вакцинації.

Реклама партнерів

Найбільшу кількість щеплень за 10 липня було проведено у Львівській області – 4 544 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 481 596 щеплень.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 208 тисяч мешканців Львівщини, більше 60 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Зауважимо, у Львівській області працюють центри вакцинації, де населення може отримати Covid-щеплення. Зокрема, цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З локаціями і графіками можна ознайомитися за посиланням. 

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках
В Україні запрацювала система автоматичного арешту рахунків боржників у банках

Із 6 липня повноцінно запрацювала автоматизована система виконавчого провадження, яка дозволятиме арештовувати кошти на ...

Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»
Омелян ШЕВЧУК
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок «АТБ»

Заснована в перші роки української незалежності на базі декількох гастрономів у Дніпрі компанія «АТБ» у наші дні є лідер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів