В Україні за добу зробили понад 42 тисяч Covid-щеплень. Найбільше – на Львівщині

Протягом 10 липня в Україні зробили 42 308 Covid-щеплень. З них 21 074 людини отримали першу дозу та 21 234 – завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози. Минулої доби найбільше щеплень зробили у Львівській області. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 3 462 976 щеплень. Вакциновано – 2 298 302 особи, з них отримали першу дозу – 2 298 300 людей, а завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 1 164 676 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 42 308 осіб. З них вакциновано першою дозою – 21 074 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 21 234 особи.

У МОЗ кажуть, що за 10 липня було зроблено на 72 352 щеплення менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 229 мобільних бригад з імунізації, 475 пунктів щеплення і 148 центрів вакцинації.

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Найбільшу кількість щеплень за 10 липня було проведено у Львівській області – 4 544 щеплення, а за весь період вакцинальної кампанії – у м. Києві – 481 596 щеплень.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 208 тисяч мешканців Львівщини, більше 60 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Зауважимо, у Львівській області працюють центри вакцинації, де населення може отримати Covid-щеплення. Зокрема, цими вихідними, 10-11 липня, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення. З локаціями і графіками можна ознайомитися за посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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