Новий дитсадок на Малоголосківській відкриють до початку навчального року

До початку нового навчального року у Львові на вулиці Малоголосківській, 34 відриють новий комунальний дитячий садочок. Створення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №8 підтримали депутати Львівської міської ради на сесії 8 липня, передає Львівський портал.

Новий дитячий садок №8 функціонуватиме на вулиці Малоголосківська, 34. Садочок будує компанія «Нова оселя», що зводить житло у цьому мікрорайоні.

У дошкільному закладі передбачено відкриття 18 груп із врахуванням віку вихованців, зокрема:

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4 групи раннього віку – (2-3 роки);

14 дошкільних груп – (3-6(7) років).

Загалом у садочку зможуть навчатися 350 дітей. Площа садочку – близько 3500 м кв.

Також у будівлі передбачено приміщення для створення групи для дітей з особливими освітніми потребами.

Ще у 2017 році компанія «Нова оселя» розпочала будівництво житлового комплексу на вул. Малоголосківській. Згідно із інвестиційним проєктом із міською радою, він мав би звести садок. У вересні 2020 року забудовник обіцяв відкрити дитсадок за кілька місяців.

Секретаря Львівської міської ради Маркіян Лопачак зазначає, що дошкільний заклад таки відкриють до початку нового навчального року. Станом на сьогодні у цій будівлі завершуються роботи.

«Ремонтні роботи там поки тривають, але забудовник, який створює садочок для міста, обіцяє закінчити все до початку навчального року. Територію облаштовано, приміщення доводять до ладу. Тим часом управління освіти вже закуповує необхідне обладнання», – повідомив Маркіян Лопачак.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками компанії «Нова оселя» є Назарій Бербека (депутат Львівської міськради від «ЄС»), бізнесмен Тарас Дідик та підприємець Олександр Потернак.

Нагадаємо, мешканці вул. Малоголосківської неодноразово скаржаться, що їхній район тотально забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Люди вже кілька років поспіль виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та влаштовуючи акції протесту.

Торік наприкінці травня виконавчий комітет Львівської міськради заборонив будувати у мікрорайоні Під Голоском нове житло, допоки тут не облаштують необхідну соціальну інфраструктуру.

Минулого року у серпні в мерії заявили, що напрацювали «план стратегічних змін» району Під Голоском.

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Фото: ЛМР