У мерії кажуть, що розробили «план стратегічних змін» району Під Голоском

Міське управління архітектури та урбаністики напрацювало зміни до зонінгу Шевченківського району, аби в мікрорайоні Під Голоском збільшити кількість місць у школах і садках, площу рекреаційних зон та зменшити обсяг запланованого житла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Зміни до зонінгу Шевченківського району розробили на вимогу мешканців Під Голоском, які скаржаться на тотальну забудову мікрорайону без закладів освіти, парків та навіть доріг.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев каже, що оновлений план зонування має зменшити кількість запланованого житла у мікрорайоні та збільшити площу рекреаційних територій. Ухвалу розглядатиме Львівська міськрада на наступній сесії, яка відбудеться 21 серпня.

«За активної участі мешканців було напрацьовано план стратегічних змін щодо району Під Голоском. В основу змін ліг містобудівний аудит, в якому проаналізовано всі містобудівні умови і обмеження, які видавались в цьому районі, всі незаконно збудовані площі, а також показники чинної містобудівної документації. Як наслідок пропонуємо суттєво зменшити кількість планованого житла, збільшити кількість місць у школах та садках, збільшити площу рекреаційних територій, а також сформували комфортні вулиці та двори», – зауважив Антон Коломєйцев.

За даними міського управління архітектури та урбаністики, зараз у мікрорайоні Під Голоском проживають близько 8 000 мешканців. А якби були побудовані всі будинки, закладені в детальному плані території, то кількість мешканців зросла б до 26 000.

(Одні із ЖК у районі Під Голоском. Фото – Facebook Вулиця Малоголосківська)

Нагадаємо, мешканці вул. Малоголосківської неодноразово скаржаться, що їхній район тотально забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Люди вже кілька років поспіль виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та влаштовуючи акції протесту.

Після тривалих пікетів міський голова Львова Андрій Садовий нарешті відреагував на згадану проблему і пообіцяв провести зустрічі із місцевими жителями та самим забудовниками. До процесу перемовин він хотів колишнього головного архітектора Юліана Чаплінського.

Наприкінці травня виконавчий комітет Львівської міськради заборонив будувати у мікрорайоні Під Голоском нове житло, допоки тут не облаштують необхідну соціальну інфраструктуру.

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