Під Голоском і будівельний хаос. Мерія заборонила зводити нове багатоквартирне житло у мікрорайоні

У мікрорайоні Під Голоском тимчасово заборонили будувати нове багатоквартирне житло. Заборона діятиме, поки не будуть забезпечені належні об’єкти інфраструктури.Таке рішення прийняли сьогодні, 29 травня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради.

Своїм рішенням виконком призупинив видачу будь-яких нових містобудівних умов та обмежень для багатоквартирного житлового будівництва у межах території, визначеної детальним планом мікрорайону Під Голоском. Окрім цього, призупинили надання нових дозволів на внесення змін до містобудівної документації.

«Ця ситуація показала, що практика окремих точкових змін не дозволяла дивитися на проблематику в загальному контексті. Тому наступна пропозиція полягає в тому, щоб в рамках всієї цієї території зробити єдиний детальний план, але через внесення змін до зонінгу відповідного району, і ми чітко прописуємо в рішенні виконкому те, що пріоритетом цих змін має бути покращення соціальної, транспортної, спортивної, рекреаційної інфраструктури. Дійсно, наш аналіз показав, що це планування, яке відбувалося раніше, не враховувало всі важливі аспекти, які стосуються комфорту проживання мешканців», – пояснив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Одні із ЖК у мікрорайоні Під Голоском. Фото – Facebook Вулиця Малоголосківська

Нагадаємо, що детальний план мікрорайону Під Голоском був затверджений у 2013 році.

«Якщо на початковій стадії в цьому мікрорайоні проживало 1750 людей, це була садибна забудова, то зараз – 8233… Якщо взяти весь детальний план, то мова вже йде про 26000. Це велика кількість людей, великий повноцінний мікрорайон і, звісно, він потребує інфраструктури соціальної, транспортної тощо», – зазначив Любомир Зубач.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв щотижнево звітувати про ситуацію у мікрорайоні Під Голоском під час виконкому.

«Все, що ми маємо на Під Голоском, демонструє непрогнозованість, неповагу до людей, які там купили помешкання. Можливо, це і виглядає красиво на картинці, але, якщо поїхати туди на місце, то потрапляєш в якийсь армагедон. Ми призупинимо сьогодні будь-які видачі нових дозволів на будь-яке будівництво. Ми повинні дати імпульс всім, хто там працює, щоб вони в першу чергу зробили об’єкти інфраструктури, а потім вже будували. А якщо не зроблять їх, не дамо будувати, інших варіантів бути не може», – наголосив мер.

Як повідомляв Львівський портал, мешканці вул. Малоголосківської скаржаться, що їхній район тотально забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Люди вже кілька років поспіль виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та влаштовуючи акції протесту.

Аби врегулювати цю проблему міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв провести зустрічі із місцевими жителями та самим забудовниками, і при цьому залучити до процесу перемовин колишнього головного архітектора Юліана Чаплінського.