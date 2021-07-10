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На вулиці Миколайчука у Львові створять парк

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 9 липня, на засіданні сесії Львівської міської ради депутати створення парку на вулиці Миколайчука біля лікарні швидкої допомоги та дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика. Планується, що парк буде площею 2,6 га, передає Львівський портал.

Парк буде розміщений на території, обмеженій вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика. Орієнтовна його площа становитиме 2,6 га.

В управлінні земельних ресурсів пояснюють, що мета прийняття ухвали – збільшення кількості місць рекреації Львова, призначених для відпочинку мешканців, та затвердження їх меж.

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Раніше у міському департаменті містобудування зазначали, що парк створюватимуть з нуля, тому роботи буде чимало: від розроблення та погодження проєкту благоустрою до облаштування доріжок, встановлення лавочок і освітлення. Зауважимо, що парк стане першим громадським простором для цього мікрорайону.

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Нагадаємо, на Замарстинові також пропонують облаштувати музичний сквер імені Квітки Цісик. Детальніше читайте за посиланням.

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